BNDES impulsiona R$ 43 bi de crédito a empresas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) viabilizou R$ 43 bilhões para crédito das micro, pequenas e médias empresas no País. O recurso foi destinado ainda no primeiro semestre deste ano e envolve financiamentos com recursos próprios (R$ 18,9 bilhões) e garantias (R$ 24,1 bilhões), incluindo o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI-Peac). As informações são do Jornal O Estado de S.Paulo.

Outros R$ 11 bilhões estão reservados para este terceiro trimestre, sendo que R$ 2,4 bilhões já foram viabilizados.

A medida que concede crédito as empresas, por sua vez, faz um contraponto ao presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto que resiste em reduzir a taxa de juros do país, que atualmente é de 13,75%. o que vem sendo bastante criticado pelo presidente Lula (PT), que considera a taxa como trava na roda da economia.