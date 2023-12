Bolsa Família atinge maior média de famílias atendidas em 2023 | A TARDE

A recriação do Bolsa Família permitiu o atendimento de 21,3 milhões de famílias, em média, neste ano. O número representa um novo recorde de pessoas beneficiadas pelo programa. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O valor médio repassado para as famílias, neste mês de dezembro, foi de R$ 680,81. O Benefício Primeira Infância, adicional de R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos nas famílias beneficiárias, têm beneficiado 9,6 milhões de crianças.

Os maiores beneficiados com o programa de transferência de renda são as mulheres, conforme lista o governo federal. No total, 32,37 milhões de mulheres são contempladas com o benefício, o que corresponde a 58,1%. O percentual de mães consideradas responsáveis por famílias que recebem o valor destinado pelo programa é de 83,6%.

A região com o maior número de famílias contempladas pelo programa é o Nordeste, com 9,45 milhões de lares. Em segundo lugar aparece o Sudeste com 6,28 milhões de residências beneficiadas e em terceiro está o Norte, com 2,6 milhões.

Em dezembro, 190 mil novas famílias entraram para o Bolsa Família. Desde março, já são 2,85 milhões de novas concessões.