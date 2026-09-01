Brasil conquista 5º lugar entre as economias que mais cresceram
O Brasil conquistou o 5º lugar no ranking de países que mais cresceram no segundo trimestre de 2026. O Produto Interno Bruto (PIB) do país registrou uma alta de 0,5% no período entre abril e junho.
FOTO: MARCELLO CASAL JR | AGÊNCIA BRASIL
Com este resultado, o país subiu uma posição em relação ao primeiro trimestre, quando ocupava a sexta colocação. O levantamento foi realizado pela agência de risco Austin Rating.
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O ranking é liderado pela Irlanda (1,0%), seguida por Indonésia (0,9%), Angola (0,7%) e Malásia (0,6%). O Brasil fecha o grupo das cinco maiores expansões do trimestre.
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Na comparação com o mesmo período de 2025, a economia brasileira cresceu 2%. Nesse cenário anual, o Brasil ocupa a 37ª posição entre 63 economias analisadas.
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