Brasil tem 644 mil empresas abertas no segundo quadrimestre de 2023

O Brasil registrou no segundo quadrimestre de 2023, o número de 644.518 empresas abertas no segundo quadrimestre de 2023, segundo Boletim do 2º quadrimestre de 2023, do estudo Mapa das Empresas, do Governo Federal, divulgado nesta terça-feira, 26.

Segundo levantamento, foram abertas 1.382.708 empresas, o que representa um aumento de 3,7% em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, porém com queda de 0,9% quando comparado com o segundo quadrimestre de 2022.

No segundo quadrimestre deste ano foram registrados os fechamentos de 738.190 empresas, uma queda de 0,1% sobre o primeiro quadrimestre de 2023, porém com aumento de 19,8% em relação ao segundo quadrimestre de 2022. O Brasil possui um total de 21.877.052 empresas ativas no Brasil.

A Bahia possui atualmente 1.076.283 empresas ativas, com saldo quadrimestral positivo de 25.729. Em agosto deste ano, o estado registrou o segundo menor tempo para abertura e formalização de uma empresa, com tempo médio de 9 horas, a menor cronometragem registrada no estado desde 2019.

Mata de São João (BA), a cerca de 60 km da capital baiana, foi o município mais rápido para se abrir empresas, com tempo médio de 45 minutos. Em terceiro lugar, fica a cidade baiana Gandu, com tempo médio de 1 hora e 41 minutos para a abertura.

O estado do Maranhão foi o que apresentou o maior crescimento percentual de empresas abertas no segundo quadrimestre de 2023, com aumento de 7,7% em relação ao primeiro quadrimestre de 2023. Por outro lado, o estado da Paraíba teve a maior queda: 5,7% em relação ao primeiro quadrimestre deste ano.

O Mapa de Empresas é uma ferramenta disponibilizada pelo Governo Federal que fornece indicadores relativos ao quantitativo de empresas registradas no país e ao tempo médio necessário para abertura de empresas. São considerados nos estudos, matrizes, filiais e microempreendedores individuais (MEI), microempresas ou empresas de pequeno porte.

Os setores das empresas que apresentaram maior crescimento foram as atividades do setor terciário da economia, relativas ao comércio e prestação de serviços. Estas atividades representam 81,7% das empresas em funcionamento no país. No segundo quadrimestre de 2023 o retrato foi similar, com 83,9% das empresas abertas representando esse setor, sendo 59,4% somente para prestação de serviços.