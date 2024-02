BYD construirá pontos de recarga para veículos elétricos em Salvador | A TARDE

A montadora chinesa BYD, em parceria com a empresa de energia Raízen, vai construir pontos de recarga para carros elétricos em Salvador e mais sete capitais brasileiras. A medida visa impulsionar este mercado de veículos, que está crescendo no país. A greentech está em processo de implantação de três fábricas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O acordo prevê aporte para a instalação de 600 pontos de recarga rápida pelo Brasil com a marca Shell Recharge nos próximos três anos. Juntos, os equipamentos somam mais de 18 megawatts (MW) de potência instalada. Eles serão alimentados com energia de fontes renováveis fornecida pela Raízen Power.

Salvador aparece entre as cidades que irão receber pontos para recargas de veículos elétricos. Além da capital baiana, o investimento será aplicado em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis e Belém. As escolhas têm base em estimativas de crescimento do mercado nas capitais.

Para a Reuters, o CEO da Raízen, Ricardo Mussa, explicou que o Brasil é um país importante para a implantação desta categoria de veículos, já que apresenta uma "transição energética diferente de outros países", já que tem soluções positivas nos carros híbridos e nos que utilizam o etanol como combustível. Mesmo assim, ele acredita que o investimento terá um resultado favorável.

O conselheiro especial da BYD no país, Alexandre Baldy, afirmou que o acordo ocorre em um momento "estratégico" para a montadora, que teve um aumento de quase 70 vezes nas vendas no ano passado, alcançando 18 mil veículos. Em janeiro deste ano, a empresa venceu 4.299 carros.