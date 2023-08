Caixa leiloa 900 imóveis com até 40% de desconto

Mais de 900 imóveis serão disponibilizados pela Caixa Econômica Federal para leilões em todo o Brasil. Os bens, ofertados pelo valor da dívida, chegam a ter 40% de desconto no preço de avaliação. O

O primeiro leilão se encerra no dia 30 de agosto, às 10h e conta com 280 bens no país. No Norte, são cinco imóveis no Amazonas e oito no Pará. No Nordeste, há em Alagoas (4), Bahia (3), Ceará (13), Maranhão (1), Paraíba (7), Pernambuco (9), Piauí (2), Rio Grande do Norte (9), Sergipe (5). No Sul: Paraná (16), Santa Catarina (13), Rio Grande do Sul (41). No Sudeste, Espírito Santo (3), Minas Gerais (26), Rio de Janeiro (48), São Paulo (40). No Centro-oeste: Distrito Federal (3), Mato Grosso do Sul (3), Goiás (21).

Os interessados em participar precisam fazer cadastro no site da Fidalgo Leilões, parceira na ação, e enviar documentos citados no edital.

É recomendado ainda, antes de dar um lance, pesquisar o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e débitos, como IPTU e condomínio, conservação do bem entre outros.

Os leilões da Caixa Econômica Federal têm oportunidades para aquisição de casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, e outros. Em alguns imóveis, é possível usar o FGTS e financiamento bancário. Para isso, é preciso ir até a agência mais próxima e obter a carta de crédito com antecedência ao encerramento do leilão.