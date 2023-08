Caixa renegociou R$ 660,6 milhões em dívida no Desenrola Brasil

A Caixa Econômica Federal regularizou R$ 660,6 milhões em dívidas de 41,5 mil contratos negociados através do Desenrola Brasil, programa do governo federal. Mais de 30,9 mil clientes foram beneficiados com a renegociação.

Desde o começo do programa, o site da Caixa voltado para o Desenrola registrou, aproximadamente, 6 milhões de visualizações de clientes interessados em conhecer as condições oferecidas pelo banco para regularização.

As informações sobre o programa estão disponíveis no site do banco, no Alô CAIXA (4004 0104 – para capitais e regiões metropolitanas e 0800 104 0104 – demais regiões) e nas agências. Podem participar clientes com renda de até R$ 20 mil com dívidas na CAIXA, que fazem parte da Faixa 2 do programa.

O Desenrola Brasil foi disponibilizado no dia 17 de julho nesta primeira fase, para realizar a limpeza do nome de quem tem dívidas de até R$ 100 e a renegociação de débitos com bancos por devedores com renda de até R$ 20 mil.