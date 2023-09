Companhia anuncia preços promocionais em voos entre Salvador e Europa

A TAP lançou um pacote promocional para passagens aéreas entre a Europa e Salvador, em divulgação feita nesta terça-feira, 5. As passagens têm preços a partir de US$ 641 na classe econômica e US$ 1911 na classe executiva.

Os bilhetes promocionais estão disponíveis para compra até o dia 19 de setembro. As viagens podem ser realizadas em voos operados pela TAP entre 1 de novembro de 2023 e 30 de abril de 2024, com exceção dos períodos entre 15 de dezembro de 2023 a 9 de janeiro de 2024 e 22 de março a 8 de abril de 2024.

Atualmente, a TAP oferece voos diretos de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre e Recife para Lisboa, além de conectar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro.