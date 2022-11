Construção de parque solar impulsiona futuro sustentável do vidro

A Vivix Vidros Planos firmou parceria com a Atiaia Renováveis, empresa de geração e comercialização de energia renováveis, ambas do Grupo Cornélio Brennand (GCB), para um contrato no modelo de autoprodução de energia elétrica. A Atiaia vai construir a Unidade Geradora Fotovoltaica (UFV) Maravilhas I, que terá 27,5 megawatts (MW) de potência instalada, para atender a 100% do consumo de energia elétrica da fábrica da Vivix, localizada no município de Goiana, estado de Pernambuco. A segunda planta da Vivix, que foi anunciada recentemente ao mercado e tem previsão de ser inaugurada no segundo semestre de 2025, também será abastecida com o recurso renovável gerado por parque solar localizado no Complexo Maravilhas.

O Complexo Maravilhas terá 227 MW de capacidade instalada e reúne as unidades UFV Maravilhas I, UFV Maravilhas II, UFV Maravilhas III e UFV Maravilhas V. A Unidade Geradora Fotovoltaica (UFV) Maravilhas I entrará em operação em janeiro de 2024, em um terreno com área útil de 85 hectares, pertencente à Atiaia Renováveis e situado a 1,6 Km da fábrica da Vivix, onde está uma das três melhores regiões de irradiação solar de Pernambuco. Juntamente com a UFV Maravilhas II, o parque solar será totalmente customizado para suprir as necessidades de energia elétrica de ambas as plantas da Vivix. Os investimentos para a construção das UFVs Maravilhas I e Maravilhas II deve superar R$ 200 milhões.

A construção do parque solar está em alinhamento com as estratégias de ESG (Environmental, Social and Governance) da Vivix Vidros Planos, que em 2024 terá toda a sua operação fabril funcionando a partir do consumo de energia limpa e renovável, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade. A Atiaia Renováveis também desenvolve seus projetos baseado nas melhores práticas de ESG.

A autoprodução é voltada para as empresas que queiram produzir energia para consumo próprio, podendo comercializar eventual excedente de energia elétrica. Nesse modelo, a Atiaia Renováveis constrói, arrenda e fica responsável pela manutenção da usina geradora. “O cliente passa a gerar energia confiável, reduz os seus custos com encargos setoriais e encargos de conexão, dado que a usina ficará próxima da planta dele, além de passar a ter uma fonte de suprimento 100% renovável. Outra vantagem é que assessoramos o cliente de ponta a ponta, com um time altamente especializado”, explica Rodrigo Assunção, presidente da Atiaia Renováveis.

As mudanças vêm com a chancela de credibilidade do Grupo Cornélio Brennand (GCB), do qual fazem parte a Atiaia Renováveis e a Vivix. O GCB está no mercado há mais de 100 anos e atua em diferentes segmentos industriais, o que permite conhecer de perto a realidade dos clientes. “Para a Vivix é de extrema importância manter o compromisso com a proteção do meio ambiente, prezando pelo desenvolvimento sustentável e responsável em toda a nossa indústria. A Vivix faz uso intensivo de energia e esses fatores são essenciais para garantir a operação da empresa, além de ser viável economicamente. O modelo oferece maior visibilidade de preços de energia e garantia de suprimento. Tudo isso com energia limpa e renovável”, destaca Henrique Lisboa, presidente da Vivix.