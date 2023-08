Decreto regulamenta portabilidade do vale-refeição e alimentação

O governo federal publicou nesta quinta-feira, 31, um decreto que regulamenta dispositivos do Programa de Alimentação do Trabalhador, entre eles, a portabilidade do pagamento do vale-alimentação e vale-refeição.

Com a publicação, será mantida a possibilidade de transferência dos valores creditados em um cartão alimentação para conta de pagamento de titularidade do mesmo trabalhador que seja mantida por instituição diversa, possua a mesma natureza e refira-se ao mesmo produto, ou seja, outro cartão de vale-alimentação, mas de bandeira diferente.

A medida já havia sido incluída no PAT por meio de uma Medida Provisória (MP), mas perdeu a validade na segunda-feira, 28, por falta de apreciação em plenário.

Trabalhadores podem escolher as operadoras dos benefícios que preferirem, independentemente da empresa que foi contratada pelo seu empregador. A transferência é de responsabilidade da empresa e o beneficiário pode solicitar a portabilidade de forma gratuita.

O decreto veta ainda programas de recompensa que envolvam cashback. A portabilidade pode ser cancelada pelo trabalhador a qualquer momento.