Desenrola já renegociou R$ 35 bilhões em dívidas para 11,5 mi pessoas | A TARDE

O Desenrola Brasil, programa do Ministério da Fazenda para renegociação de dívidas, já conseguiu ‘resolver’ R$ 35 bilhões em dívidas desde julho do ano passado, quando foi criada. Dados da pasta divulgados em fevereiro, apontam que 11,5 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo programa no período.

Ao todo, declarou o ministério, 17 milhões de dívidas saíram do negativo automaticamente ou foram renegociadas por meio do Desenrola. O prazo para participar das negociações foi estendido para até 31 de março.

Em janeiro, o programa passou por mudanças possibilitando que pessoas com nível bronze na conta Gov.br pudessem parcelar dívidas renegociadas. De 29 de janeiro até agora, cerca de 42% desse público fizeram esse tipo de renegociação. Antes da possibilidade de parcelamento para pessoas com esse nível de conta, a média de negociações diárias feitas por pessoas com esse perfil era equivalente a 27%, segundo o Ministério da Fazenda.

O governo federal também anunciou algumas mudanças na plataforma do programa de renegociação de dívidas, como o acesso pelos sites de bancos, birôs de crédito e outras instituições financeiras cadastradas no programa.

Com a integração da plataforma, a Fazenda abriu a possibilidade de os bancos credores pagarem uma taxa para os parceiros (especialmente birôs de crédito) que conseguirem direcionar os devedores para o programa de Desenrola.