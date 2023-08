Desenrola já tem quase R$ 3 bi em dívidas renegociadas, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 2, que o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, já está próximo de atingir R$ 3 bi de débitos negociados. A meta é de que as dívidas bancárias possam atingir até R$ 50 bilhões.

Além disso, o programa permitiu que fosse tiradas do negativo mais de 7,5 milhões de dívidas de menor valor. Começamos com muito êxito, desnegativando 7,5 milhões de dívidas de até R$ 100, o que deve corresponder alguma coisa entre 3,5 milhões de CPF a essa altura. E, hoje, quase R$ 3 bilhões de dívida renegociadas", disse ele no programa "Bom Dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Nesta primeira etapa do programa, estão sendo atendidos as pessoas da Faixa 2, que são aqueles que possuem renda de até R$ 2.640 (dois salários mínimos) ou que estejam inscritos no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico), com dívidas de até R$ 5 mil. Em setembro começam a ser atendidas as pessoas da Faixa 1, que são aqueles com as dívidas bancárias que tenham renda mensal superior a dois salários mínimos e menor que R$ 20 mil e que não estejam incluídos no Cadastro Único do governo federal