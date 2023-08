Emprego no comércio cresce em 2021, mas não recupera nível de 2019

No segundo ano da pandemia, o comércio brasileiro tinha 1,4 milhão de empresas, ocupando 10,1 milhões de pessoas. As informações são da Pesquisa Anual de Comércio (PAC) 2021, divulgada nesta sexta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo os dados, houve uma leve recuperação em relação a 2020, com um crescimento de 3,2% no pessoal ocupado que, no entanto, ainda está 1,0% abaixo de 2019.

O segmento que obteve o maior aumento no número de trabalhadores foi o comércio por atacado (6,5%). O crescimento foi influenciado pelas atividades de produtos alimentícios, bebidas e fumo (mais de 24,1 mil pessoas), alta de 5,9%; comércio por atacado de produtos químicos, siderúrgicos, papel, papelão, resíduos e sucatas (mais de 21,2 mil pessoas), alta de 11,9%, e de máquinas, aparelhos e equipamentos, inclusive TI e comunicação (mais 19,8 mil pessoas), alta de 10,4%. Em seguida vieram o comércio varejista (2,7%) e o comércio de veículos, peças e motocicletas (0,7%).

“Em 2021, continuou o processo de recuperação da atividade econômica que se iniciou em 2020, com a vacinação e o relaxamento do isolamento social por causa da Covid-19. Mas essa recuperação não foi suficiente para voltarmos ao patamar de 2019. Percebemos, também, algumas atividades tentando diversificar sua forma de comercialização, começando a vender pela internet”, destaca Marcelo Miranda, analista da PAC.

De 2020 para 2021, somente o comércio de peças para veículos e comércio varejista de produtos novos e usados sem especificação tiveram queda no número de pessoal ocupado, -10,5 mil e -0,5 mil pessoas respectivamente.

Na pré-pandemia, em 2019, somente o comércio por atacado apresentou alta (8,0%) no número de pessoas ocupadas. Tanto o comércio de veículos, peças e motocicletas (-8,1%) como o varejista (-2,2%) ainda se encontravam aquém do patamar verificado dois anos antes.

Outro destaque está na participação das vendas pela internet na receita do comércio, que aumenta desde 2019. A pesquisa mostrou um aumento no número de empresas do comércio varejista que praticam vendas pela Internet. Foi registrado um crescimento de 44,8% de 2019 para 2020 e mais 13,5% de 2020 a 2021, sob influência do isolamento social durante a pandemia.

Nesse período, o comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos foi o segmento com maior número de empresas que comercializavam seus produtos via internet: 11,9% em 2019, 17,1% em 2020 e 17,8% em 2021.

Ao mesmo tempo, a participação da internet na receita bruta de revenda das empresas do estrato certo também aumentou. Em 2019, apenas 5,3% da receita do comércio era proveniente da internet, passando para 8,4% em 2020 e chegando a 9,2% em 2021. O comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos foi o segmento com maior participação das vendas pela internet em sua receita bruta, que era de 22,4% em 2019 e chegou a 38,9% em 2021.