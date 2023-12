Empresa chinesa arremata maior leilão de energia do Brasil | A TARDE

A empresa estatal chinesa State Grid arrematou nesta sexta-feira, 15, o principal empreendimento de energia, por um investimento de R$ 21,7 bilhões no maior leilão de transmissão de energia já feito no Brasil. Trata-se da contratação da espanhola Celeo Redes e da brasileira Alupar em consórcio com o fundo Mercury.

A contratação permitiu o investimento em linhas de transmissão de energia, que deverão expandir a capacidade de escoamento de energia renovável, que é gerada no Nordeste, para as regiões centrais do Brasil.

O projeto arrematado pela State Grid é um bipolo de transmissão em corrente contínua. O valor oferecido é uma receita anual permitida (RAP) de R$ 1,94 bilhão, que representa um deságio de 39,90% do valor máximo estabelecido. O projeto passa pelo Maranhão, Tocantins e Goiás.

O segundo lote do leilão ficou com a Alupar, que ofertou uma RAP de R$ 239,5 milhões. Isso reflete em um desconto de 47,01%. Por fim, a espanhola Celeo Redes ficou com o terceiro lote, com uma RAP de R$ 101,2 milhões, tendo 42,39% de deságio.