Estatais batem recorde de R$ 188 bilhões de lucro

As estatais federais obtiveram em 2021 um lucro de R$ 188 bilhões. O valor equivale a três vezes o registrado em 2020, com um lucro de R$ 61 bilhões. As informações são do site Poder 360.

Segundo a publicação, 98% dos R$ 188 bilhões vieram de cinco companhias: Petrobras, BNDES, Caixa, Banco do Brasil e Eletrobras (privatizada em 2022).

Conforme os dados do Ministério da Economia, a Petrobras é a principal responsável por esses números. A empresa lucrou R$ 107 bilhões em 2021. Além da gigante do petróleo, outras empresas controladas pelo governo federal também contribuíram, tendo como reflexo a boa gestão e a nova Lei de Responsabilidade das Estatais, que criou parâmetros para a governança das companhias em 2016.

A análise também mostra que durante o período do governo Lula (PT), as empresas tiveram aumento da lucratividade das estatais no resultado consolidado. Já a gestão de Dilma Rousseff (PT) representou o pior momento para as empresas, com uma queda na Petrobras, o preço do barril do petróleo em baixa e as investigações da Lava Jato.

Durante governo Michel Temer (MDB), houve melhora. A mesma estratégia foi adotada pelo governo Bolsonaro (PL) que manteve o bom desempenho.