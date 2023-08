Governo federal vai aportar R$ 123 bi na Bahia

O Governo Federal divulgou, ontem, com exclusividade para o Grupo A TARDE na Bahia, o total de investimentos na Bahia, que, segundo os dados, superam os R$ 123 bilhões. São recursos projetados para obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), aplicados em infraestrutura, no Bolsa Família, merenda escolar, Mais Médicos, retomada e ampliação do Brasil Sorridente, repasses para a atenção primária à saúde e hospitais filantrópicos, além de transferências voltadas para a cultura e ao patrocínio de atletas nascidos no Estado.

De acordo com o governo, no novo PAC devem ser investidos R$ 119,4 bilhões em obras e serviços no estado, com destaque para a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), a duplicações da BR-101 (divisa Sergipe a Feira de Santana), da BR-116 (Serrinha a Feira de Santana) e da BR-242 (Barreiras a Luis Eduardo Magalhães), duplicação da Estrada do Derba, BRT Águas Claras até o Subúrbio, entregas do programa Minha Casa, Minha Vida, entre outras obras.

Na área da Saúde, entre janeiro e julho, foram alocados mais 111 médicos no Estado, chegando a 1.689 na Bahia. Até o fim de 2023, haverá um adicional de 783, chegando a 2.472 profissionais que podem atender até 8,5 milhões de pessoas. Em relação às Unidades Básicas de Saúde no primeiro semestre, 59 entraram em funcionamento no estado, chegando ao total de 4.263. Entre outras dotações, R$ 56,4 milhões foram liberados em apoio a 114 entidades filantrópicas de saúde, inclusive Santas Casas, em 51 municípios.

O balanço de investimentos da União ainda inclui um repasse de R$ 223 milhões até o fim de julho, visando melhorar a qualidade da merenda escolar para três milhões de alunos em 13,6 mil escolas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Na área da Cultura, até julho, foram repassados R$ 272,2 milhões para apoio a projetos culturais no Estado, em 353 dos 417 municípios baianos.

O setor de Esportes contou com um programa de apoio financeiro direto a atletas, chegando a 246 competidores nascidos no Estado, com apoio de R$ 4,8 milhões.

Bolsa Família

Atrás apenas de São Paulo, a Bahia tem o segundo maior número de famílias atendidas pelo Bolsa Família em agosto: 2,54 milhões. Estas famílias, que estão presentes em todos os 417 municípios baianos, recebem o valor médio de R$ 672,80. O investimento feito pelo Governo Federal é de R$ 1.681.457.507.

A capital Salvador é a cidade com o maior valor de repasse total do programa no Estado. São R$ 198,5 milhões para 304.414 famílias. Outros quatro municípios da Bahia somam, no total, mais de 208 mil beneficiários: Feira de Santana (76.022), Vitória da Conquista (50.030), Camaçari (44.108) e Juazeiro (38.097).

Completam, ainda, o rol de investimentos federais para a Bahia, o Plano Safra (recursos da ordem de R$ 1 bilhão, para 92,6 mil operações de crédito) e o Auxílio-Gás, com 685,7 mil famílias contempladas, com subsídio de R$ 74 milhões.