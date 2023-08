Governo publica MP que regulamenta apostas esportivas

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta terça-feira, 25, no Diário Oficial da União) a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. Com a regulamentação, as empresas e os apostadores serão taxados.

A MP prevê que as serão taxadas em 18% sobre o chamado GGR (Gross Gaming Revenue), a receita obtida com todos os jogos feitos, subtraídos os prêmios pagos aos jogadores. As casas de apostas ficarão com os 82% restantes. Já os apostadores serão taxados em 30%, respeitada a isenção de prêmio até R$ 2.112,00.

As regras entram em vigor a partir desta terça-feira, mas devem ser analisadas pelo Congresso Nacional em 120 dias para não perder a validade.

A MP foi elaborada pelo Ministério da Fazenda, que prevê uma arrecadação de até R$ 2 bilhões em 2024 com a regulamentação. Para os anos seguintes a projeção fica entre R$ 6 bilhões e R$ 12 bilhões.