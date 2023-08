Ibovespa abre em baixa com Selic e queda na nota de crédito dos EUA

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, abriu o pregão em queda de 0,43%, aos 120.729,95 nesta quarta-feira, 2. Além do pessimismo puxado pela queda da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência de classificação de risco, a Fitch Rating, o índice reage a reunião do Comitê de Políticas Monetárias (Copom), que vai decidir sobre a taxa básica de juros no Brasil.

Ontem, 1, o índice fechou em baixa de 0,57%, aos 121.248 pontos. O mercado financeiro espera uma decisão de queda da Selic, pela primeira vez em três anos. Atualmente a taxa está a 13,75%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Copom tem condições para reduzir a taxa de juros para 0,5 ponto percentual.

A pontuação do B3 é o termômetro do preço do conjunto de ações. A oscilação do índice representa a expectativa dos investidores em relação aos ativos e aos cenários interno e externo. Quando a pontuação do Ibovespa sobe, isso significa que, na média, as ações que a compõem se valorizaram, quando cai, significa que boa parte dos papéis fechou o dia no vermelho.