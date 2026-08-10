Idosos poderão pegar Uber de graça no Brasil; saiba como conseguir
Idosos atendidos pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória poderão contar com transporte gratuito por aplicativo para chegar a consultas e outros atendimentos presenciais no hospital.
A iniciativa foi criada para facilitar o acesso ao acompanhamento médico de pacientes que enfrentam dificuldades de locomoção, moram longe da unidade ou não possuem condições financeiras para pagar pelo deslocamento.
O benefício não é liberado automaticamente. Cada paciente passa por uma avaliação individual feita pela equipe da Santa Casa, que identifica os casos em que o transporte por aplicativo é necessário.