Inflação elevada corrói ainda mais a renda do aposentado e pensionista

A alta de gastos com plano de saúde, medicamentos e alimentação pressionam idosos aposentados e pensionistas a buscar alternativas para cobrir as suas despesas. O retorno ao mercado de trabalho, por exemplo, é uma prática cada vez mais comum por causa da diminuição do poder de compra e taxas de juros elevadas.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD), de janeiro a março de 2021, a população com idade a partir de 60 anos, que estava no mercado de trabalho, equivalia a 8,9% dos trabalhadores ativos no geral. Nos mesmos meses de 2022, esse número saltou para 18,5%.

É o caso de Nivaldo dos Santos, 73, que, mesmo aposentado, continua com o seu trabalho autônomo, como vendedor de bolsas, no Relógio São Pedro, centro de Salvador, para pagar as contas domésticas. “As minhas maiores despesas são a conta de luz e cartão de crédito. Eu só faço uso de um cartão para não me endividar mais”, conta o trabalhador.

Essa situação de endividamento acontece, muitas vezes, porque o salário do aposentado e pensionista não acompanha o aumento dos preços dos produtos e serviços, como esclarece Edval Landulfo, economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon).

“Ao passar dos anos, a depender do salário mínimo, essa renda vai diminuindo porque não vai sendo atualizado e corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (ou IPCA, que mede a inflação)”.

De acordo com a pesquisa da cesta básica feita pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo ideal para uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.527,67, em junho de 2022. Isso é mais de cinco vezes o salário atual, de R$ 1.212.

Em paralelo, o valor do IPCA até o momento está em 0,67% para o mês de junho, índice superior aos 0,47% de maio deste ano. A taxa acumula alta de 5,79% no ano de 2022, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Serviços de saúde

Em meio à alta no preço dos alimentos, a aposentada Gessie Machado, 90, que mora no bairro de Ondina, diz que pesquisa o que está mais barato no mercado para economizar nas despesas. “A comida está muita cara, então eu vou em supermercados e feiras onde acho preços mais em conta”, fala.

Idosos ainda enfrentam maiores dificuldades no acesso aos serviços de saúde. “Quando a gente vai envelhecendo, precisamos de mais cuidado. Quando você é jovem não necessita tanto de medicamento, como nessa fase que é bem crítica, onde os remédios são mais caros e precisaria de um subsídio de um Sistema Único de Saúde (SUS) para que eles pudessem adquirir medicamentos com custo muito simbólico”, diz Landulfo.

Com o início da pandemia da Covid-19, os medicamentos adquiridos pelos hospitais tiveram aumento no preço médio de até 92,6%, segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe) em parceria com a empresa Bionexo.

O resultado é que, com um salário mínimo, o idoso não consegue arcar com todas as despesas devido a sua renda não ser compatível com os seus gastos essenciais. Até porque, muitas vezes, a renda de alguns idosos sustenta toda a família, destaca Landulfo. E o cartão de crédito e empréstimo consignado terminam servindo para cobrir os custos mensais.

O economista Moisés Conde diz que, devido ao cenário de inflação elevada, o idoso vem buscando crédito como forma de atender as necessidades, ao mesmo tempo em que se endivida.

“Infelizmente estamos vivendo uma situação muito complicada, pois inúmeras famílias estão com algum tipo de dívida, inclusive, de contas regulares, como conta de luz, de gás e água. Caso o idoso ou pensionista tenha feito o uso de algum tipo de crédito, principalmente o que recebe um salário mínimo, é necessário pagar as dívidas em sua totalidade”, avalia Conde.

De acordo com dados do INSS, o número de pedidos de empréstimo consignado entre aposentados e pensionistas subiu de 32,5 milhões em 2019 para 40,5 milhões em 2021 devido ao aumento da margem do empréstimo para 40%. Sendo até 35% no empréstimo pessoal e 5% para despesas e saques com cartão de crédito consignado. Isso significa que uma parte do salário fica comprometida antes mesmo de o dinheiro chegar na conta do beneficiário.

Esse empréstimo é visto como uma forma de recomposição de renda, em meio à alta inflação, que torna tudo mais caro para quem vive de aposentadoria e pensão.

Jamila Oliveira, advogada e sócia do escritório Azevedo, Oliveira e Bomfim, informa que a pessoa de terceira idade deve buscar diretamente a instituição financeira quando for obter empréstimo e certificar se esta encontra-se credenciada junto ao INSS.

Negociação

“É importante saber que é direito de todos os o aposentados ou pensionistas receberem, no momento da contratação, todas as informações referentes ao valor total financiado, a taxa mensal e anual de juros, acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários, o valor de cada parcela, a quantidade e periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar por empréstimo. E ao assinar o contrato, o beneficiário pode e deve exigir a sua via”, esclarece Jamila.

Para quem deseja quitar as dívidas e sair do vermelho é necessário fazer acordo com as instituições financeiras e buscar o controle das finanças, como orienta Conde. “A gente não deve ter medo de negociar nem com bancos, nem com fornecedores. É importante tentar negociar, tentar conseguir preços melhores, pesquisar. Isso pode ajudar. Além disso, o idoso deve ter planejamento financeiro, colocar no papel todas as suas despesas e receitas e tentar cortar o máximo que puder os gastos supérfluos”, recomenda.

Com isso, os idosos e pensionistas precisam buscar alternativas para não ter dívidas financeiras, como enfatiza a advogada. “A saída mais aconselhável é escolher o caminho do não endividamento, trilhar o caminho inverso do que temos feito até então, a diminuição da oferta excessiva de crédito seria uma das medidas, com certeza. O idoso é vulnerável e sofre dificuldades para garantir seus direitos básicos”, destaca Jamila.

*Sob a supervisão do jornalista Fábio Bittencourt