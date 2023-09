Maior Pix já feito é de R$ 1,2 bilhão; BC anuncia novidades

O maior Pix já realizado desde o início do sistema de pagamentos, em novembro de 2020, foi de R$ 1,2 bilhão. Os dados foram revelados por relatório do Banco Central divulgado nesta segunda-feira, 4.

A transferência foi realizada em dezembro do ano passado. Mais popular com o passar do tempo, as transações por meio do Pix registraram 2,9 bilhões em 2022, enquanto no ano anterior o número foi de 1,4 milhão.

Com o objetivo de aumentar o serviço, o Banco Central permitirá futuramente que o Pix seja utilizado para pagamento de contas como energia elétrica, planos de saúde e taxas de condomínio, por exemplo. O banco também quer contemplar a evolução da ferramenta para pagamentos offline, compras parceladas e transferências internacionais.

A utilização do mecanismo para pagamento de contas fixas deve ser desenvolvido já neste ano. Previsões para a data de início de outras funcionalidades não foram apresentadas.

"A intenção é que o Pix passe, efetivamente, a atender a situações e casos de uso ainda não cobertos e que aprimore a experiência de pagamento dos usuários", afirmou o BC.