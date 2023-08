Marco Legal das Criptomoedas traz mais segurança para investidores

O decreto n° 11.563, assinado pelo governo federal no dia 14 de junho, tornou o Banco Central do Brasil (BCB) responsável pela regulamentação e supervisão do mercado de criptoativos no País. A Lei 14.478/2022, regulamentada pela norma, entrou em vigor no mês passado e instituiu o Marco Legal das Criptomoedas que, de acordo com especialistas, traz mais segurança aos investidores e diminui o risco de golpes.



Segundo o decreto, o BCB passará a ser órgão regulamentador do mercado de criptos, com as seguintes competências e atribuições: regular a prestação de serviços de ativos virtuais, observadas as diretrizes da referida Lei; regular, autorizar e supervisionar as prestadoras de serviços de ativos virtuais; e deliberar sobre as demais hipóteses estabelecidas na Lei nº 14.478, de 2022, ressalvado o disposto no art. 12, na parte que inclui o art. 12-A na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

“A assinatura do decreto estabelece os papéis do Banco Central do Brasil (BCB) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em relação à regulamentação e fiscalização do mercado brasileiros de criptoativos. Portanto, caberá ao BCB a função de órgão regulamentador. Essa atribuição permitirá ao órgão o estabelecimento de regras visando fortalecer o mercado de criptoativos, dando maior segurança jurídica às operações”, esclarece Edval Landulfo, economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-BA).

Larissa Ribeiro, empresária, investidora e especialista em criptomoedas, diz que o decreto impactará as empresas do mercado. “O que vai mudar a princípio serão as responsabilidades que as empresas, as corretoras, terão com aqueles clientes que têm uma conta aberta com elas, ou seja, o Banco Central está vindo com essa normativa feita para as empresas, então isso já é um grande passo para reduzir as fraudes e as transações ilícitas, para tentar reduzir a questão da lavagem do dinheiro. Simplificando, a normativa veio para trazer normas e obrigações que as corretoras vão ter que ter daqui para frente com os seus clientes”, observa.

“As empresas que vão ter realmente a mudança, elas que vão ser responsáveis pelos clientes, elas vão ter que ter a responsabilidade sobre a movimentação deles, vão ter que informar ao sistema caso haja algum tipo de desconfiança, algum tipo de alerta. Ou seja, a empresa vai ter uma responsabilidade como hoje um banco tem com o seu dinheiro caso você faça movimentações estranhas, movimentações que o banco ache que que não cabe”, explica Larissa.

A empresária reforça que o Banco Central não vai retirar o papel de proteção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e nem o papel da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que continuam tendo suas responsabilidades. A norma não aborda os valores mobiliários, que seguirão como responsabilidade da CVM, tais como ações em bolsa ou criptoativos que possam se caracterizar dessa forma. Mas, agora o BCB terá que supervisionar e autorizar todas as empresas e corretoras de criptomoedas instaladas no Brasil.

O economista Edval Landulfo reforça a atuação da CVM. “Já havia uma discussão para a regulamentação e fiscalização desse mercado de criptoativos. Recentemente, em outubro de 2022, a CVM publicou o Parecer de orientação 40, que trouxe uma definição do que são criptoativos (ativos representados digitalmente, protegidos por criptografia), e de como seriam as fiscalizações da própria CVM para garantir a segurança dos investidores. A atuação fiscalizadora da CVM continuará por meio de alertas de suspensão (Stop Orders), pela instauração de processos administrativos sancionadores e pela comunicação ao Ministério Público Federal e Estadual e à Polícia Federal acerca da existência de eventuais crimes. O que o atual decreto estabelece é a função de cada órgão regulamentador e fiscalizador”.

Landulfo acredita ainda que a reação do mercado com a decisão gera otimismo, com expectativa de atrair novos investidores devido a maior proteção para compra e/ou venda desses criptoativos e clareza nas regras para punições de crimes contra indivíduos e/ou empresas que operam no mercado com a intenção de cometer fraudes.

“Com a assinatura desse decreto, com o BCB estabelecendo as regras para fortalecer o mercado e a CVM desempenhando a fiscalização dos criptoativos que sejam considerados ativos mobiliários, haverá uma maior segurança jurídica em todas as etapas. Uma importante reivindicação, em caso de fraudes com criptoativos, é que o processo para ressarcimento dos valores investidos retornem com mais agilidade para os investidores lesados”, diz.

Referência mundial

Com o novo decreto e a supervisão do Banco Central, acredita-se que o Brasil caminha para se tornar uma referência mundial no que diz respeito à regulamentação do mercado de criptomoedas, como reforça Landulfo.

“Ainda é cedo para especular se as novas regulamentações contemplarão todos os anseios do mercado e se as fiscalizações serão eficientes. De qualquer forma, é um marco no mercado brasileiro, pois difere de outros países que têm regras confusas nessa operacionalização da regulamentação e o papel de cada instituição”.

“Há um consenso dos especialistas no mercado de criptoativos sobre a possibilidade do Brasil se tornar uma referência mundial nesse setor devido ao diferencial desse decreto sobre a definição clara dos papéis do BCB, que responderá pelas regras e fiscalização dos participantes do mercado; e da CVM, que continuará responsável por ativos digitais considerados valores mobiliários. Ajustes sempre serão necessários e devem ter essa discussão para proteção dos investidores e investimentos, contribuindo para o fortalecimento do setor de criptoativos”, complementa o economista.

Larissa Ribeiro, que é investidora, conta que vê a regulamentação com bons olhos. “Quem usa criptomoeda, principalmente, e até pessoas que não usam, agora vão ter uma segurança maior. Então eu creio que isso está sendo visto com bons olhos até para atrair investidores de fora, porque muitos países desenvolvidos não tem essa normativa, eu acredito que isso seja algo que vai trazer esses investidores para estarem investindo dentro das nossas plataformas e corretoras aqui no Brasil”.

A empresária ainda diz que a questão da regulamentação da criptomoeda é complexa pela sua filosofia de ter sido criada para ser uma moeda descentralizada e teoricamente sem influência do governo, mas as normas podem de fato gerar mais segurança para os investidores. “Eu creio que irá reduzir o índice de golpes de pirâmides, de lavagem de dinheiro, porém ainda existem muitas brechas, né? O Bitcoin (tipo de criptoativo) ele não funciona apenas em Hot Wallet, ou seja, ele não funciona apenas pela transação em corretoras ou em empresas, ele também funciona em Cold Wallet, pode ser transacionado independente de estar em alguma dessas empresas e assim ele não tem esse tipo de transação registrada pelo Banco Central, então isso ainda é uma brecha que é muito difícil de ser revertida”.

“Mas a princípio eu creio que o decreto foi um grande avanço para tentar minimizar as perdas de pessoas e de clientes e ao mesmo tempo para atrair pessoas que não entendem muito, que não sentem segurança, mas que querem conhecer mais sobre esse novo mercado”, completa Larissa.

