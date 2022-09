Missão da ONU inicia visita ao Brasil

Missão da Organização das Nações Unidas (ONU) para Agricultura e Alimentação (FAO) estará no Brasil de hoje (5) a sexta-feira (9). O objetivo é firmar compromissos com o governo federal para fortalecer ações e projetos relacionados ao respeito, promoção e proteção do direito humano à alimentação adequada.







A missão estará concentrada em Brasília e a agenda prevê 17 atividades, incluindo audiências com ministros e outros agentes públicos, visita a projetos desenvolvidos pela FAO e reuniões de avaliação do trabalho relacionado aos projetos de promoção do direito humano à alimentação adequada (DHAA) no país.







O grupo é chefiado pela diretora da unidade responsável pelo Direito à Alimentação da FAO, Barbara Ekwall, e conta com a presença do economista Frank Mischler, da mesma unidade, que monitora o DHAA no Brasil.







Representantes da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos (Abrandh), entidade parceira da FAO no Brasil, acompanharão a missão.









Publicações relacionadas