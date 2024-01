Ondas de calor já pesam no bolso dos baianos | A TARDE

Os anúncios de ondas de calor têm tomado os noticiários brasileiros no último ano. E não é para menos, o número de dias que o Brasil sofreu com elas foi sete vezes maior do que nos períodos que vão de 1961 a 1990 e de 2011 a 2020, segundo um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) encomendado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Com os seguidos registros de 40°C nos termômetros do estado, os baianos já se preparam para um verão mais quente do que o normal. E isso pode impactar não só na saúde e bem estar, mas também no orçamento doméstico. Por isso, especialistas já alertam sobre a necessidade de economizar na conta de luz.

A estudante Emanuelly Gonçalves, por exemplo, já havia se atentado para o impacto que as ondas de calor podem ter no seu orçamento mensal. Natural da cidade de Amélia Rodrigues, ela divide o apartamento em Salvador e as despesas domésticas com uma amiga. Em novembro as duas se assustaram com um aumento de 40% na conta de luz.

“Eu acho que esse aumento deve estar relacionado com a onda de calor que a gente está passando no país. Lembro que em novembro foi noticiado que houve o maior consumo de energia elétrica do país, então, com certeza, isso influencia no valor da tarifa”, afirma a estudante, se referindo a um anúncio do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que confirmou que uma das ondas de calor que atingiu o país contribuiu para que fosse atingido um novo recorde nacional no consumo de energia elétrica. Na média diária, o consumo atingiu a marca de 89.020 MW médios.

Apesar de muitas vezes sentirem falta, as jovens não têm ventilador ou ar-condicionado em casa. O consumo maior, de acordo com Emanuelly, é com geladeira e chuveiro elétrico. Mas esse, em muitos momentos, acaba sendo cortado do dia a dia para aliviar o orçamento das duas.

“Para economizar, já temos alguns hábitos corriqueiros. Apagamos sempre as luzes dos ambientes quando não estamos usando, não utilizamos chuveiro elétrico quando os dias estão quentes, isso acaba ajudando na conta de energia”, conta.

Engenheira Eletricista da área de eficiência energética da Neoenergia Coelba, Amanda Santos explica que no período do verão já é esperado que as pessoas aumentem significativamente o uso de equipamentos de climatização e refrigeração, como ventilador, ar-condicionado e geladeira. Isso impacta no consumo.

“Nesse ano especificamente, o ONS já estipulou que o consumo de energia deve ter um aumento de 10% em dezembro quando comparado ao mesmo mês do ano passado, justamente por conta das altas temperaturas”, afirma.

Para quem usa ar-condicionado em casa, a orientação da especialista é evitar o frio excessivo. “É um equipamento que demanda um consumo de energia elevado. O que pode ajudar é não abrir muito a porta, para não sobrecarregá-lo, por que trabalhar para compensar a temperatura. Outro hábito que pode ser interessante é ajustar para que ele desligue depois de um tempo, usar um pouco o ventilador e até compensar deixando de usar chuveiro elétrico, por exemplo”, orienta.

No calor, pode ser também que a quantidade de roupa suja aumente. Mas, para que isso não signifique um grande impacto na conta de energia, a dica da engenheira da Neoenergia Coelba é acumular o máximo possível de peças para só então usar a máquina de lavar e o ferro de passar.

A geladeira também é um equipamento que merece atenção. Segundo a engenheira eletricista, o eletrodoméstico é responsável por até 30% do consumo de energia elétrica de uma residência. E no verão, com uma maior frequência dela sendo aberta, esse consumo pode ser maior. A lógica, explica Amanda, segue uma linha parecida com a do ar-condicionado: quanto mais o morador abre o equipamento, mais o seu motor precisa trabalhar para compensar a saída do ar frio. Isso significa um maior consumo de energia.

Priorizar manutenção

A engenheira lembra também que a falta de manutenção também pode afetar o consumo dos equipamentos. A borracha da porta da geladeira é um exemplo: quando muito velha, ela prejudica a vedação e acaba fazendo com que o motor precise trabalhar mais do que o normal. Para o economista e consultor financeiro Edval Landulfo, o ideal é sempre investir para adiantar as manutenções dos eletrodomésticos e buscar dicas de como economizar com os próprios técnicos.

“Eliminar o standby dos equipamentos também é um hábito que pode fazer a diferença. É um pouquinho que a gente deixa pra lá e não pensa na diferença que faz no mês, no ano. Antes poderia até ser pouca porque cada casa tinha uma televisão. Hoje, com tantos equipamentos, a diferença é maior”, avalia o economista.

Coincidindo com o verão, o período de final e início de ano já costuma ser de mais despesas, lembra o economista. Por isso, a palavra de ordem para aproveitar o calor sem sair do controle e adquirir dívidas é planejamento.

“Não é à toa que esse período é a melhor época para o comércio. Gastamos muito mais com comida, com bens para nós mesmos, com presentes. E no Nordeste especificamente, temos ainda o apelo do verão e os gastos do final de semana. O churrasco, a praia, aquela ideia de que o amanhã não existe e é preciso tirar o atraso. Para tentar economizar, criar uma programação é a melhor opção”, aponta.

E isso inclui não só as saídas nos finais de semana, mas também os hábitos de economia em casa. “Existe uma dinâmica para toda família, mas é preciso fazer uma programação com todos, para que eles se comprometam. E estipular também quanto pode gastar, analisar se vai precisar complementar a renda com outra atividade para isso ou se vai ter que cortar gastos durante a semana”, orienta.