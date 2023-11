Pagamento de dívida é prioridade na hora de gastar o décimo terceiro | A TARDE

A expectativa de receber o 13º salário costuma deixar os trabalhadores brasileiros ansiosos para os dois últimos meses do ano. A primeira parcela do benefício, previsto para todos que trabalham sob regime de carteira assinada e servidores públicos, deve ser paga até o dia 30 de novembro, enquanto a segunda e última parcela, 20 de dezembro.



Devido ao período em que o valor do 13º chega até o bolso da população, não é incomum encontrar quem invista o dinheiro nas festas de final de ano e nas férias de verão. Victória Barbosa, 23, trabalha em um posto de gasolina e é uma dessas pessoas: a primeira parcela do seu benefício será destinada aos passeios, presentes de Natal e cuidados pessoais para a virada do ano.



Mãe de Maria Alice, 4, porém, Victória tem um destino mais específico para a segunda parcela. “Desde o ano passado, quando comecei a receber o 13º, guardo a segunda parcela para comprar material escolar e pagar matrícula”, conta.

O estudante de contabilidade Álvaro Matos, 23, também pretende usar boa parte do seu 13º salário para aproveitar o verão. “Talvez eu viaje, então, vou usar uma parte do dinheiro para comprar roupas e fazer passeios. O que sobrar eu pretendo pagar contas extras de dezembro, sempre me programo para elas”, diz.

Já a assistente de marketing Ana Catarina Silva, 23, e o seu 13º passarão longe dos gastos costumeiros de final de ano. Com casamento marcado para o ano que vem, Ana vai investir parte do valor na construção da sua casa. A outra será destinada ao pagamento da parcela do seu celular.

Utilizar o dinheiro extra para o lazer durante o verão, as festas de final de ano ou, até mesmo, para aproveitar a Black Friday, não é um problema, desde que haja planejamento, ressalta a educadora financeira Lai Santiago.

“Costumamos ficar mais otimistas e confiantes no final do ano, acreditamos que os nossos hábitos serão melhores, é uma onda de inscrições em academia, início de dietas e planos e metas. Porém, é importante lembrar que no início do ano existem muitos gastos extras que podem impactar o orçamento familiar. Se a família não se preparar com antecedência, pode iniciar o ano já com dívidas”, destaca a educadora financeira.

Para os que desejam ir às compras ou destinar o 13º ao lazer, a fim de evitar um quadro de endividamento, Lai Santiago afirma que vale a pena ponderar se as despesas, de fato, cabem no orçamento, já pensando nas dívidas que estão por vir. Estabelecer um teto de gastos também auxilia no controle das contas.

Além de prestar atenção em como os gastos irão impactar na vida financeira para o início do ano seguinte, é imprescindível revisitar dívidas antigas e quitá-las antes de criar novas, ressalta o contador e especialista em investimentos Paulo Malaquias.

“Antes dos gastos que aparecem no final do ano, que podem ficar para um segundo momento, é importante que as pessoas verifiquem todas as dívidas existentes para quitá-las. Com o dinheiro do 13º em mãos, até as negociações se tornam mais fáceis”, evidencia.

Reserva

Outro destino possível para o 13º salário é o investimento. Desde que era jovem aprendiz, Ana Catarina tem o hábito de guardar as parcelas do 13º. “Sempre colocava na poupança e não mexia. Com isso, consegui comprar coisas que queria e resolver contratempos que surgiram”, declara.

A prática, de acordo com Paulo Malaquias, é uma estratégia inteligente para quem quer construir uma reserva de emergência ou, para quem já costuma investir, crescer a quantia adicional e, eventualmente, encurtar o tempo até a aposentadoria.

Dentro da renda fixa, o especialista em investimentos chama atenção para os CDBs, CRI, CRA, LCI, LCA e os títulos do tesouro direto, além de diversos outros investimentos que podem ser pré-fixados, pós-fixados ou atrelados à inflação. No mundo de renda variável, que oferece um maior risco quando comparados à renda fixa, existem as ações, os fundos imobiliários (Fiis), fundos de investimentos e criptomoedas.

“É muito importante conhecer o seu perfil de risco, seus objetivos e ter um planejamento financeiro claro para montar uma carteira de investimento compatível com a sua realidade orçamentária”

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló