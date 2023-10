Petrobras abre licitação para desativação da plataforma P-33

Os estaleiros têm até 16 de outubro para participar da licitação aberta pela Petrobras. Desta vez, a petroleira publicou um edital de licitação que pretende mudar a forma como suas plataformas offshore são desativadas. Isso faz parte da nova direção da empresa, que busca realizar o descomissionamento sustentável de suas embarcações, com destaque para a plataforma P-33, localizada na Bacia de Campos, no Campo de Marlim.

A Petrobras planeja desativar um total de 26 unidades até 2027 e outras 27 unidades de 2028 a 2029, o que resultará na reciclagem de mais de 650 mil toneladas de aço. A plataforma P-33, uma FPSO (Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência), tem 337 metros de comprimento, 54,5 metros de largura e um peso de cerca de 49 mil toneladas. Este equipamento, que desempenhou um papel significativo na produção de petróleo no Brasil, agora seguirá o caminho da P-32, com a promessa de um descomissionamento inovador e sustentável.

Uma das principais inovações deste edital é o foco no mercado nacional. Para participar da licitação, as empresas interessadas devem ser estaleiros ou estar associadas a estaleiros nacionais com a capacidade de oferecer um dique seco. Isso não apenas impulsionará a economia local, mas também criará oportunidades significativas de emprego na indústria naval nacional.

As empresas concorrentes devem apresentar um plano de reciclagem detalhado, abrangendo todos os aspectos, desde os procedimentos iniciais de recebimento da unidade até a destinação final dos resíduos. O desmonte do casco da unidade ocorrerá em um dique seco, garantindo um processo seguro e eficiente. Um inventário de materiais perigosos será elaborado por uma empresa reconhecida, auxiliando na preparação do plano de reciclagem e assegurando a segurança durante todo o processo.

A Petrobras, por sua vez, assumirá a responsabilidade pela entrega da plataforma ao estaleiro indicado pelo comprador, garantindo sua reciclagem e impedindo qualquer retorno à navegação.

Para participar da licitação, os estaleiros precisam possuir licença de operação que inclua explicitamente a atividade de desmontagem, capacidade para armazenamento temporário e manuseio de materiais, bem como um plano de contingência e de emergência. A estatal pretende supervisionar de perto todo o processo de reciclagem para garantir que seja sustentável e auditável.