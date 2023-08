Petrobras anuncia recompra de ações preferenciais

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 4, em fato relevante, que seu Conselho de Administração aprovou na quinta, 3, um Programa de Recompra de Ações de Emissão Própria de até 157,8 milhões em ações preferenciais equivalente a cerca de 3.5% do total em circulação.

De acordo com a estatal, o Programa de Recompra abrangerá apenas as ações preferenciais e será realizado no contexto da Política de Remuneração de Acionistas vigente. O objetivo é manter as ações preferenciais em tesouraria com posterior cancelamento, sem redução do capital social.

Segundo a Petrobras, atualmente existem 3.701.760.571 ações ordinárias e 4.566.511.125 preferenciais em circulação. Em tesouraria, a Companhia possui 295.669 ações, sendo 222.760 ordinárias e 72.909 preferenciais.