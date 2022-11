Petróleo fecha em baixa nesta segunda

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta segunda-feira, 31, devido ao fortalecimento do dólar, ao medo de uma desaceleração econômica na China e ao impacto das restrições sanitárias.

O barril do Brent para dezembro caiu 0,98%, para US$ 94,83, e o WTI para o mesmo mês, 1,55%, para 86,53 dólares.

"As restrições pela Covid-19 na China aumentam, o que gera preocupações envolvendo a moderação da demanda da segunda maior economia do mundo", comentou Victoria Scholar, da Interactive Investor.

A alta do dólar também pesou, ao tornar o barril mais caro para os investidores em outras moedas. "Os preços subiram na semana passada devido ao enfraquecimento do dólar, e agora ele se fortalece, o que pesa", explicou John Kilduff, da Again Capital.