Planejamento ajuda trabalhador a obter renda melhor na aposentadoria

A reforma da Previdência de 2019 mudou a idade mínima para aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 62 anos para as mulheres, e manteve 65 anos para os homens. A norma estabeleceu alterações graduais, com 5 tipos de transição (confira ao lado).

Para quem quer dar entrada no benefício ainda este ano, ou até mesmo em 2024, a principal dica – seja empregado no setor privado, profissional autônomo, trabalhador doméstico ou rural – é ter toda documentação organizada, de forma a otimizar o processo.

De modo geral, são documentos de identificação pessoal, incluindo endereço atualizado, e todo e qualquer comprovante de trabalho e/ou previdenciário, como extrato PIS/Pasep, Número de Identificação do Trabalhador (NIT), carteiras de trabalho, carnês de contribuição, certidão de tempo de contribuição; e para quem é do campo, bloco de notas do produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadorias, comprovantes de pagamento de impostos rurais.

Feito isso, é confrontar todas as informações. Quem explica é o vice-presidente de Administração do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRC), Sérvio Túlio dos Santos de Moura.

“Existe muita reclamação dos segurados da previdência social relacionada a demora na concessão dos benefícios, mas para quem trabalha na área e para a previdência, apesar de reconhecer existir uma demora por questões de capacidade operativa do órgão, existem também muitos erros nas informações cadastrais”.

“De vínculos e de contribuições enviadas para a base de dados da previdência social durante a vida contributiva do segurado, bem como, no momento da solicitação do benefício, a falta de documentos necessários à concessão, gerando demora nas análises e indeferimento dos pedidos”, diz Moura.

De acordo com o especialista, o trabalhador deve conferir todo o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), “verificando os vínculos e contribuições com base nos documentos, CTPS, contratos de serviços prestados como autônomos, GFIPs, no caso de empresário, e demais documentos, caso o segurado tenha”.

Havendo divergências, ele fala, o passo seguinte é levantar “toda a documentação necessária que comprove o pedido de regularização das divergências”.

“É necessário fazer uma análise detalhada das regras de transição em que o segurado se enquadre neste ano, ou em outro, porque a reforma da previdência alterou as formas de concessão dos benefícios, e para garantir uma renda melhor, só com planejamento previdenciário”, afirma.

Ainda de acordo com Moura, em caso de insegurança por parte do futuro segurado, o ideal é contar com o suporte de um profissional especializado, como contador ou advogado previdenciário. “Porque a análise da vida contributiva, das regras de transição e o planejamento previdenciário, envolve muitas informações, e é necessário conhecimento do assunto para que o segurado tenha a melhor forma de benefício”.

Advogado especializado em direito trabalhista e previdenciário, Sergio Regis conta que é muito comum inconsistências cadastrais nessa área. Exemplo: o trabalhador recebia um salário em conta, mas no registro oficial (averbação) era outro, geralmente o mínimo.

Ou a falta de recolhimento ou da informação da contribuição mensal; erros nas datas de início e fim dos vínculos; a não comunicação de trabalho insalubre, entre outros. Comparar os dados constantes no CNIS e nas carteiras de trabalho é fundamental, diz Regis.

Ele conta o caso de um cliente, empregado por mais de dez anos na função de mecânico de ônibus, exposto a “agentes químicos nocivos”, e que ao solicitar a aposentadoria descobriu que o “tempo especial devido à insalubridade” não havia sido calculado.

“Entramos com pedido de revisão do benefício devido ao não enquadramento correto. Nesse caso dele, cada ano trabalhado equivale a 1,4. Ele aposentou com um benefício de pouco mais de um mil reais. Deveria ser algo em torno de R$ 3 mil. A gente estima um prejuízo de quase R$ 40 mil”, avalia.

O vice-presidente de Administração do CRC ressalta que o segurado deve acompanhar o extrato previdenciário através do aplicativo Meu INSS, “e atualmente no aplicativo CTPS Digital, baixado com senha Gov.br”.

“Entendo como fundamental para o segurado, guardar toda documentação que comprove vínculos com a previdência social, e manter a documentação sempre atualizada, porque é normal ser apresentado aos empregadores documentos vencidos e com nome errado, a exemplo de várias outras irregularidades documentais”, pontua Moura.

“Para o empregador, manter arquivada a documentação que a legislação determina, ter o máximo de cuidado nos envios das informações cadastrais, contribuições mensais e obrigações acessórias, pois são elas que alimentam o banco de dados da previdência e de outros órgãos, e qualquer divergência causa prejuízo e transtorno, tanto para o segurado como para o empregador”, afirma o perito.

Registro em carteira

O presidente da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas (Abat), Rodrigo Olivieri, faz um alerta para o caso dos trabalhadores domésticos – e empregadores – e a importância do registro em carteira. Ele destaca que muito trabalhador não aceita o vínculo (prefere a informalidade), porque recebe auxílio do governo.

“Mas a classe trabalhadora não pode ficar sem contribuição sob pena de não ter tempo de contribuição para se aposentar no futuro”.

Benigna Vieira, 50, trabalhava como doméstica com carteira assinada, em 2013, quando descobriu a hanseníase. Na condição de segurada do INSS, foi afastada por 15 dias; depois um ano. De lá para cá já são muitos anos de luta. Mas ela conseguiu o benefício. “Eu tinha toda a documentação, e contou o apoio do advogado”.