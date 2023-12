Práticas sustentáveis da indústria são premiadas pela Fieb | A TARDE

A campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais "Floresta em Fogo é Problema de Todos Nós", da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), conquistou o terceiro lugar na categoria "Práticas de Gestão Sustentável e Responsabilidade Socioambiental" do Prêmio Fieb 2023 - Indústria Baiana Sustentável. A cerimônia aconteceu nessa quarta-feira,6, na sede da Fieb.

Esta é uma iniciativa da ABAF que conta com o apoio de diversas instituições, como Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Federação da Agricultura da Bahia (Faeb), Associação dos Produtores Irrigantes da Bahia (Aiba) e Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (Sema) que lidera o “Programa Bahia Sem Fogo” (BSF) e o Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Bahia.

A 14ª edição do Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável reuniu 94 projetos, um número 36% superior ao registrado na última edição do prêmio, realizado em 2021.

A premiação destacou projetos em quatro modalidades: Micro/Pequenas empresas; Práticas de Gestão Sustentável e Responsabilidade Socioambiental; Tecnologias Sustentáveis; e Trabalhos da Academia (pós-graduação) e de Centros de Pesquisas Aplicadas com foco em inovações tecnológicas sustentáveis na indústria.

Na categoria Práticas de Gestão Sustentável e Responsabilidade Socioambiental o primeiro lugar foi para a Bracell, com um projeto que estimula a apicultura em comunidades rurais, tradicionais e quilombolas, dos municípios Alagoinhas, Entre Rios, Esplanada, Rio Real, Inhambupe, Araçás e Jandaíra.

Desde 2021, mais de 1500 pessoas foram beneficiadas pelo projeto, que criou dois núcleos de produção de abelhas rainhas e dois núcleos de produção de cera de abelha, gerando mais de R$ 1 milhão em renda para os apicultores participantes.

“Esse prêmio honra o trabalho desenvolvido em parceria com a liderança quilombola Janete, que junto com outras jovens mulheres produz mel e agora outros produtos, como biscoito e até uma cerveja à base de mel”, disse a representante da Bracell, Milena Oliveira.

Já na modalidade Trabalhos da Academia (pós-graduação) e de Centros de Pesquisas Aplicadas, o primeiro lugar foi para Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), que em parceria com o programa Desenvolvimento Socioambiental para a Agricultura Familiar (DSAF) e a Veracel Celulose, identificou a presença da Varronia curassavica, planta nativa da Mata Atlântica também conhecida como maria-preta, em áreas agricultáveis da agricultura familiar na região sul do estado. O óleo essencial da Varronia curassavica será insumo para a produção o primeiro fitoterápico totalmente desenvolvido no Brasil, um anti-inflamatório de uso tópico, gerando renda para agricultores familiares da região.