Preço da gasolina nos postos sobe pela quarta semana seguida

O preço médio do litro da gasolina subiu pela quarta semana consecutiva em todo o Brasil. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta segunda-feira, 7.

De acordo com o órgão, o litro avançou de R$ 4,91 para R$ 4,98 entre 30 de outubro e 5 de novembro, o que representou uma alta de 1,42%. Conforme a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos na semana passada foi de R$ 6,99.

O litro do etanol hidratado saiu de R$ 3,63 para R$ 3,70, um avanço de 1,92% na semana. Esta já é a quinta subida consecutiva após cinco meses de queda. O maior preço foi de R$ 6,19.

Após cair na semana anterior, o diesel voltou a ficar mais caro: o preço médio do litro foi de R$ 6,56 para R$ 6,58, uma alta de 0,3%. O valor mais alto encontrado nesta semana foi de R$ 7,99.

De acordo com a ANP, em junho, os preços do litro do diesel e da gasolina alcançaram os maiores valores nominais desde que a entidade passou a levantar semanalmente os preços, em 2004.