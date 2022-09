Produção industrial tem queda recorde de 8,1% no Japão

A produção industrial do Japão registrou queda recorde em novembro, de 8,1% em relação ao mês anterior, conforme a crise econômica global prejudica a demanda mundial por produtos japoneses, mostraram dados preliminares do Ministério do Comércio, Economia e Indústria. Trata-se do segundo mês consecutivo de declínio, após queda de 3,1% em outubro. O dado superou as expectativas dos economistas, que previam queda de 6,7% em novembro. Os fabricantes consultados disseram esperar que a produção caia 8% em dezembro e recue mais 2,1% em janeiro.



Desemprego



A taxa de desemprego no Japão subiu 0,2 ponto porcentual em novembro, para 3,9%, segundo dados do Ministério de Relações Internas e Comunicações. Separadamente, o Ministério do Comércio, Economia e Indústria informou que as vendas no varejo do Japão caíram 0,9% em novembro, em relação ao mês anterior, no terceiro mês consecutivo de declínio. Os gastos das famílias, ajustados pela inflação, caíram 0,5% em novembro, no nono mês consecutivo de declínio.



O núcleo do índice de preços ao consumidor do Japão, que exclui alimentos frescos, subiu 1% em novembro, em base anual, após aumento de 1,9% em outubro. Se excluídos efeitos extraordinários, como o efeito cada vez menor de um aumento no tributo sobre as vendas em 1997, foi a menor alta do núcleo desde abril de 1981. As informações são da Dow Jones.

