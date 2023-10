Renda dos trabalhadores 10% mais pobres não compra meia cesta básica

Os trabalhadores que estão entre os 10% mais pobres do Brasil não contam com renda suficiente para comprar meia cesta básica em uma cidade como São Paulo em 2022. Os dados são de um levantamento elaborado pelo economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores, com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

De acordo com o levantamento, esse é o número mais baixo na série histórica, com dados a partir de 2012. Em São Paulo, o custo de compra dos alimentos da cesta básica ficou em R$ 762 em 2022, enquanto entre os 10% mais pobres, a renda média do trabalho foi de R$ 365 no ano passado.

A situação muda completamente quando se trata dos 10% mais ricos, que podem adquirir quase 14 cestas, em média. Nesse grupo, o rendimento médio do trabalho foi de R$ 10.497 no Brasil em 2022. Mas esse também é o menor número da série, que teve como recorde 2014, quando os 10% mais ricos poderiam comprar 21,16 cestas básicas.