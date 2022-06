Rui diz que projeto do ICMS é 'igual a tratar Covid com cloroquina'

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9) nesta segunda-feira, 20, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), voltou a atacar o projeto de lei que limita a aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.

Como já disse em outras ocasiões, Rui afirmou que o projeto é ineficiente e disse que ele é "igual a tratar Covid com cloroquina", em alusão à postura do governo federal durante a pandemia.

"O projeto é ruim porque ele é ineficaz e ineficiente. Ele parece com o que foi feito durante a pandemia, ou seja, é igual a tratar Covid com cloroquina. Com a mesma inteligência que o governo federal quis tratar a Covid ele está querendo tratar o preço dos combustíveis no Brasil. O governo é quem controla a Petrobras, é quem indica a grande maioria dos conselheiros da Petrobras, que aprovam ou não o aumento e esse mesmo governo é quem fica fazendo jogo de cena para enrolar a população", afirmou.

O chefe do executivo estadual também criticou o novo aumento dado pela Petrobras no último final de semana sobre os preços dos combustíveis e as reações do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), classificando-as como "jogo de cena" em ano eleitoral.

"Como é que aprova o aumento desse último final de semana? Deu 14% de aumento no diesel. Quem aprovou esse aumento? Os conselheiros da Petrobras. Quem indicou os conselheiros da Petrobras? O presidente da República. É jogo de cena para enganar os eleitores em ano eleitoral", acrescentou.

"E agora o presidente da Câmara, o líder do Centrão, vem falar em CPI. Esse país virou uma piada. O presidente quer fazer uma CPI contra a diretoria da Petrobras e os conselheiros que eles indicaram e podem trocar hoje se quiserem. É muita demagogia, achando que o povo não tem capacidade de raciocino. Os governadores são contra porque é uma medida ineficiente e não precisou mais que um final de semana, já que houve esse aumento. O que haverá é uma transferência de renda ainda maior dos mais pobres para os mais ricos, o chamado Robin Hood ao contrário. Tira dinheiro da educação, da saúde, da educação pública, para dar àqueles que são muito ricos, donos das importadoras e redes de distribuição de combustível. É a lógica perversa praticada no Brasil", finalizou.

A Tarde FM