Salvador promove encontro sobre energias renováveis

A cidade do Salvador recebe no dia 15 de setembro, no Fiesta Hotel, das 9h às 13h, o Encontro Baiano dos Municípios Produtores de Energias Renováveis. O evento reunirá a sociedade civil, administração pública, especialistas, ambientalistas e empresários do setor.

A iniciativa é da Comissão Especial de Estudos para Transição Energética e Hidrogênio Verde da Câmara dos Deputados, criada em junho deste ano, a pedido do deputado federal Bacelar (PV/BA), que é relator da matéria.

O encontro tem por objetivo auxiliar na consolidação do Brasil e da Bahia como produtores de energias renováveis, acompanhar a implementação das medidas que estão sendo adotadas para transição da energia verde no país, promover pesquisas e debates sobre o tema, além de realizar interlocução com as diversas entidades representativas do setor e a administração pública municipal. .

Bacelar destaca que, nos últimos anos, o setor vem fortalecendo o estado. A Bahia é a líder nacional na geração de energia eólica, responsável por 34,2% da geração acumulada, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Até o momento, são 272 parques eólicos em operação, com investimento de mais de R$ 34 bilhões e geraram cerca de 74 mil empregos em toda a cadeia produtiva.

Programação:

Encontro Baiano dos Municípios Produtores de Energias Renováveis

Data: 15/09/2023

Horário: 9h às 13h

Local: Fiesta Hotel

Para mais informações basta acessar o site

https://bahiaenergiasrenovaveis.com.br/