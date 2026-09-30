O mercado de franquias na Bahia movimentou mais de R$ 5,4 bilhões no primeiro semestre de 2026, crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF)
A Bahia também foi responsável por ampliar em 1,4% o número de operações, chegando a 7.529 unidades, e registrou alta de 1,4% nos empregos diretos, que somaram 64.644 postos de trabalho.
Veja os 6 setores de franquias que mais faturaram na Bahia:
Saúde, Beleza e Bem-Estar - 17%
Entretenimento e Lazer - 15,9%;
Limpeza e Conservação - 13,7%
Casa e Construção - 11,3%
Alimentos (food service) - 10,6%
Serviços Automotivos - 9%
FOTO:
Denis Zavhorodnii
Saúde, beleza e mais: veja os 10 maiores setores de franquias na Bahia