Último dia para declarar o IR: o que faço se não tenho todos os dados?

O prazo da declaração do Imposto de Renda acaba nesta quarta-feira, 31. Na reta final para entregar a declaração, começa a bater o desespero principalmente em que não tem todos os dados em mãos. O que fazer, então, para conseguir cumprir o prazo?

O professor Deypson Carvalho, do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), ressalta que esse não é o cenário ideal, mas que o caso tem solução.

“Uma alternativa, caso o contribuinte tenha acesso à conta GOV.br nos níveis Ouro ou Prata, é iniciar o quanto antes o preenchimento da Declaração pela pré-preenchida. O ideal é que a declaração seja conferida em sua totalidade para evitar erros e até mesmo a retenção em malha fiscal”, diz. Caso seja necessário corrigir algo que ficou para trás na correria, é possível fazer uma retificação mesmo após o fim do prazo.

O professor ainda aponta que cabe ao próprio contribuinte avaliar os cenários e decidir se ele entrega a declaração com base nas informações da pré-preenchida e retifica depois, em caso de necessidade, ou se aguardará a juntada de todos os documentos para iniciar uma nova declaração - e aí arca com as multas da Receita Federal.