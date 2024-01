Voltalia supera metas de capacidade de geração em 2023 | A TARDE

A Voltalia (Euronext Paris), um player internacional em energias renováveis, colocou em operação 795 MW em geração eólica e solar, em 2023. Com isso, a empresa superou suas metas de capacidade total (em operação e em construção) e capacidade operacional.

Sébastien Clerc, Diretor Geral da Voltalia, explica que, em junho de 2019, a meta de capacidade foi fixada em 2,6 GW, ampliada para 2,8 GW em outubro de 2023 e, hoje, a capacidade total está em 2,85 GW. Já a capacidade operacional aumentou 4,4 vezes, graças, em particular, ao crescimento de +50,9% apenas durante 2023, quando a empresa passou de 1,57 GW para 2,37 GW.

“Superamos em quase 10% o objetivo de 2,6 gigawatts de capacidade total que a Voltalia havia estabelecido em 2019, pouco antes da pandemia de Covid-19, que atrasou concessão de autorizações administrativas e a montage de canteiros de obras. Este desempenho é resultado do trabalho conjunto dos especialistas em desenvolvimento, construção, manutenção, financiamento e suporte da Voltalia.”

A Voltalia é um player internacional no setor de energias renováveis. A empresa produz e vende eletricidade gerada a partir das fontes eólica, solar, hídrica e de biomassa.

A companhia está presente em 20 países e conta com mais de 1.500 colaboradores. No Brasil, está presente há mais de 15 anos. Possui mais de 1,4 GW em operação e construção e um pipeline de aproximadamente 5GW de projetos em diferentes fases de desenvolvimento em diversos estados. Além disso, atingiu 3,2 GW na prestação de serviços de O&M no país.