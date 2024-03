A TARDE Educação realiza minicursos para professores de Simões Filho | A TARDE

Os educadores da rede municipal de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, irão participar nesta quinta-feira, 29, do minicurso “Educação Midiática e Cidadania Digital”, realizado pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O encontro acontecerá no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), das 8h às 12h.

Com o objetivo de promover a proposta educomunicativa, a formação será ministrada pelas pedagogas do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino e Berta Cunha.

“Além de apresentar o jornal como uma ferramenta pedagógica para uso em sala de aula de uma forma dinâmica entre os participantes, o minicurso conta com temáticas atualizadas e adaptadas ao público alvo”, destacou Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do Programa A TARDE Educação.

A pedagoga do Programa A TARDE Educação, Berta Cunha, apontou que a proposta da formação permite que os educadores integrem utilizações éticas e críticas da tecnologia nas suas práticas de ensino.

“O minicurso é atual e auxilia os profissionais a compreenderem as complexidades do mundo digital. Além disso, orienta também sobre questões como desinformação, privacidade, cyberbullying e outros desafios digitais que os estudantes podem enfrentar”, disse.