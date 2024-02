Alagoinhas inicia matrícula nas escolas da rede municipal | A TARDE

Começam nesta quarta-feira, 07, as matrículas para o ano letivo de 2024 para escolas da rede municipal de Ensino de Alagoinhas. O processo segue até o dia 29 de fevereiro, e os interessados devem ficar atentos às datas específicas para cada grupo de alunos.



As matrículas podem ser feitas em qualquer unidade de ensino, desde que haja vagas disponíveis nas 78 escolas municipais. Para a matrícula, é necessário portar o original do Histórico Escolar (exceto para educação infantil), cópias da certidão de nascimento, RG, sendo que o CPF do aluno é obrigatório. Todos os documentos devem ser apresentados com os respectivos originais para conferência, além de cópias do cartão SUS, cartão Cidadão, caderneta de vacinação, comprovante de residência e duas fotos 3 × 4 recentes.

Cronograma

Segundo o cronograma, até esta sexta-feira acontece a matrícula de estudantes com deficiência (com apresentação de laudo, caso tenha). Nos dias 15, 16, 19, 20 e 21 fevereiro deverão fazer as matrículas estudantes de creches e aprovados na rede municipal de ensino que permaneçam na mesma unidade escolar (pré-escola, 1º ao 5º, 6º ao 9º e EJA);

Já nos dias 22, 23, 25 e 26 de fevereiro, estudantes regularmente matriculados na rede, cujas escolas não oferecem o ano subsequente, e que desejam transferência para outra unidade, serão atendidos.

Últimos dias

Por fim, os dias 28 e 29 de fevereiro estão reservados para as inscrições em creches, pré-escola, fundamental I (1º ao 5º ano), fundamental II (6º ao 9º ano), EJA. Caso seja finalizado o prazo e o estudante não tenha efetivado a matrícula, a unidade escolar de interesse deve ser procurada e, caso não haja vaga, o aluno deverá procurar a Secretaria de Educação, pessoalmente, ou pelo telefone (75) 3423-8335.

O início das aulas para alunos matriculados no ano letivo de 2024 está previsto para 11 de março.