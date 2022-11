Aulão gratuito de revisão para Enem acontece neste sábado em Salvador

O programa IngreSSAr realizará mais uma edição do aulão preparatório para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no sábado, 5, das 7h30 às 14h. A iniciativa é gratuita e vai acontecer no auditório anexo da Catedral Universal, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador.

Para participar do aulão, o estudante deverá realizar a inscrição através do site do Ingressar. Durante a atividade, os inscritos participarão de uma revisão e receberão dicas sobre a prova do Enem de professores de renome dos melhores cursos preparatórios de Salvador.

De 8h às 10h30, as aulas serão das disciplinas das áreas de linguagens e matemática. Os alunos participarão de revisão de literatura, gramática, redação, inglês, espanhol e matemática. Já das 11h30 às 13h50 as aulas serão de naturezas humanas, com disciplinas de geografia, artes, biologia, física, química e história.

Para tornar uma atividade mais leve, os inscritos participarão de alongamentos durante o intervalo da revisão. A ação será ministrada pelo grupo FitDance. Além disso, autoridades da capital baiana participarão da abertura das atividades.

Programação:

7h20 – Acolhimento

Abertura do evento com fala das autoridades

8h às 10h30 – Área Linguagens / Matemática:

Literatura – Professor Matheus Marques

Gramática – Professor Luis Alberto

Redação – Professores Neldo Menezes e Denise Fontebranca

Inglês – Professor Rodrigo Vasconcellos

Espanhol – Professora Maiara Bonfim

Matemática – Professores Rubinho Soares, Elizeu Godoy e Mateus Lordêlo

10h30 às 11h – Intervalo/lanche

11h00 às 11h20 - Alongamento (Fit Dance)

11h20 às 11h30 – Depoimento / ex-participante IngreSSAr

11h30 às 13h50 – Área Humanas / Natureza:

Geografia – Professor Xelão

Artes – Professor Edielson de Deus

Biologia – Professor Cleslei

Física – Professor Mario Roullet

Química - Professor Eric Barretto

História – Professor Matheus Ferreira

13h50 às 14h – Encerramento.