Candidatos esclarecem dúvidas e fazem ajustes em reta final do Enem | A TARDE

Na reta final para a primeira avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, algumas dúvidas ainda preocupam os estudantes. Os 69.521 inscritos para a edição deste ano em Salvador estão nos últimos ajustes, esclarecendo assuntos como o local de prova e conteúdo das avaliações.

O cartão de confirmação está disponível na página do participante na plataforma Gov.br e é necessário apresentar com um documento com foto no dia. Para a prova de humanas, linguagens e redação de amanhã, a abertura dos portões está prevista para 12h e o fechamento às 13h, com o início da prova às 13h30. O limite máximo de término é 19h.

O Portal Nacional de Educação dá algumas dicas: evitar estudar de véspera, conhecer o local de prova, chegar com antecedência, evitar comer em locais desconhecidos, manter a calma e relaxar, consultar a previsão do tempo e não ficar no local de prova após o término.

A estudante Adriele Cerqueira conta que já fez a prova duas vezes para se preparar. “Mais estranho para mim vai ser o fato da prova ser colorida e estou muito preocupada com o tema da redação. Eu estou nervosa, mas, ao mesmo tempo, tranquila porque acho que estudei o suficiente”.

O professor de linguagens e redação Eduardo Dantas dá sugestões para controlar o nervosismo. “Esperamos que cobre muita percepção de diversidade linguística, interpretação e gêneros textuais, além do padrão de sempre começar lendo o enunciado, sem ir direto para o texto. Eles devem perceber também estratégias de questões mais fáceis e mais difíceis, lindando com a prova como de interpretação mais do que qualquer coisa.”

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) também está mobilizando sua rede com apoio motivacional e de logística. No interior e na capital, serão entregues kits de lanche e higiene, além de transporte gratuito para os alunos da rede que residem nos municípios que não sediarão a aplicação da prova, bem como os que possuem endereço em distritos e povoados distantes das cidades onde acontecerão o exame. A estimativa é a de que 120 ônibus sejam utilizados para transportar os estudantes, ida e volta.

Em Salvador, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou um esquema especial, entre 10h e 18h, para reforçar 86 linhas de ônibus. Elas irão operar com frota de dia útil com acréscimo de 161 veículos, o que representa um aumento de 53% no total de coletivos.

Já o BRT irá funcionar das 5h às 23h10, com o reforço da frota reguladora. Seis veículos serão direcionados para a Estação Rodoviária e poderão ser utilizados sempre que houver necessidade nas linhas B2 - Estação Rodoviária x Praça Nossa Senhora da Luz e B3 - Estação Rodoviária x Paulo VI/Pituba.

Para embarcar no metrô sem pagar a tarifa, os candidatos devem se dirigir às catracas exclusivas e apresentar o comprovante de inscrição e um documento de identidade com foto ao funcionário da concessionária.

Os estudantes precisam estar munidos, obrigatoriamente, de: qualquer documento original com foto (identidade, carteira de trabalho e da previdência, carteira nacional de habilitação, boletim de ocorrência ou passaporte); documento digital, apenas com o app aberto; cartão de inscrição impresso; e caneta esferográfica de tinta preta e em material transparente.

Como itens opcionais, podem levar: o aparelho celular, desligado e dentro do porta-objetos; lanche em embalagem transparente; água mineral; mochila, guarda-chuva e bolsas, guardados embaixo das cadeiras; máscaras e frascos com álcool em gel; e remédios ou absorventes, informando e mostrando ao fiscal de sala.

Além disso, itens escolares, calculadoras, equipamentos de transmissão de dados e voz, anotações e livros, óculos escuros, artigos de chapelaria, porte de arma, relógio e bebidas alcoólicas e tabacaria são proibidos. Quem necessitar de uma declaração de comparecimento para justificar ou abonar a sua falta no trabalho, precisa imprimir o documento disponível na página do participante no Gov.br, preencher e levar.

