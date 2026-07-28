Capoeira passa a integrar currículo de escolas municipais em Alagoinha

A capoeira passará a fazer parte da rotina de estudantes da rede municipal de Alagoinhas, no agreste baiano. O município lançou o programa Capoeira nas Escolas, iniciativa que incorpora a prática ao currículo escolar como ferramenta de educação, valorização da cultura afro-brasileira e fortalecimento da identidade dos estudantes.

A ação atenderá 11 escolas municipais e integrará as atividades da Educação em Tempo Integral. Voltado para alunos da Educação Infantil e dos ensinos Fundamental I e II, o programa oferecerá duas aulas semanais de capoeira em cada turma, conduzidas por mestres da modalidade.

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Além da prática esportiva, a proposta busca utilizar a capoeira como instrumento pedagógico para estimular valores como respeito, disciplina, cooperação e pertencimento, aproximando os estudantes de um dos mais importantes patrimônios culturais brasileiros.

A secretária municipal da Educação, Rita Bastos, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da rede com uma formação integral.

"A capoeira vai além de uma prática esportiva. É um patrimônio cultural que ensina respeito, disciplina, cooperação e valoriza a nossa história. Com essa iniciativa, reafirmamos o compromisso com uma educação que valoriza a cultura afro-brasileira, fortalece a identidade dos estudantes e amplia as oportunidades de aprendizagem."

Desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (Seduc), em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o programa foi estruturado a partir da legislação municipal que reconhece o caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas. A implantação também contou com apoio institucional para viabilizar a cooperação entre o município e a universidade.

Para a vereadora Juci Cardoso, autora do projeto de lei que deu origem à iniciativa, a presença da capoeira nas escolas representa um avanço na utilização da cultura como ferramenta educativa.

"A capoeira entra nas escolas como um importante instrumento pedagógico. Além de promover saúde, ela contribui para o desenvolvimento cognitivo, crescimento pessoal e a inclusão dos estudantes por meio da ludicidade."

O programa também foi comemorado por mestres da capoeira. Mestre Tonho Matéria ressaltou que a iniciativa amplia o reconhecimento da modalidade dentro da educação.

"É importante ver cidades como Alagoinhas reconhecerem esse patrimônio e inseri-lo no currículo escolar de forma tão integrada. A capoeira ensina por meio do esporte, da musicalidade, da história e até da gastronomia. É uma aprendizagem que atravessa diferentes saberes."

Mestra Princesa classificou a implementação como resultado de uma construção coletiva entre representantes da capoeira e do poder público.

"A capoeira na escola é uma conquista, mas também uma oportunidade de potencializar tudo aquilo que ela significa: educação, respeito, pertencimento e valorização da nossa história. Quando uma criança tem acesso à capoeira desde cedo, ela se fortalece e reconhece a importância da sua cultura."

A iniciativa também será acompanhada pela universidade. Professor do curso de Educação Física da UNEB e pesquisador da relação entre capoeira e educação, Neuber Leite Costa afirmou que o programa permitirá avaliar cientificamente os impactos da prática na formação dos estudantes.

"A capoeira tem um poder educativo enorme e, agora, teremos a oportunidade de acompanhar e comprovar também cientificamente seus impactos na formação dos estudantes."

Entre os alunos, a expectativa é conhecer uma manifestação cultural que vai além da prática corporal. A estudante Ayla Oliveira, de 12 anos, acredita que o programa permitirá aprender sobre cultura de forma dinâmica.

"Vou começar a conhecer mais a capoeira agora por meio do programa. Acho importante porque a gente aprende sobre cultura, se diverte e também aprende a se defender."