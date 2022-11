Colégio de Salvador promove aula de revisão para o Enem

Candidatos de todo o país que estão se preparando para o Enem podem participar de uma aula de revisão gratuita e online neste sábado, 5, das 9h às 12h. O Esquenta Enem Bernoulli reúne professores de diferentes áreas do conhecimento e vai ser transmitido pelo canal no YouTube do Bernoulli Sistema de Ensino.

Para o diretor de Unidade Escolar, Washington Costa, o Esquenta Enem Bernoulli é uma oportunidade para os estudantes em preparação para o Enem tirarem dúvidas com professores especialistas, além de poder aprofundar conhecimentos. “É um evento que ajuda na preparação não só pelas importantes dicas, com abordagem prática dos pontos mais relevantes da prova, bem como contribui na motivação, o que é muito válido nesta reta final”, diz.



As provas do Enem serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.

Confira a programação:

• Abertura - Com Rom mel Domingos, copresidente do Bernoulli Educação

• Ciências Humanas - Com Edriano Abreu e Juninho Lopes, professores do Colégio Bernoulli

• Linguagens e Códigos - Com Adriano Alves Pereira, professor do Colégio WR

• Redação - Com Janaína Rabelo, professora do Colégio Bernoulli

• Dicas de estudo e TRI - Com Vanessa Santos, assessora de gestão e desempenho do Bernoulli Sistema de Ensino

• Ciências da Natureza - Com Lucas Cavalcanti e Renato Jr, professores do Colégio Motiva

• Matemática e Tecnologias - Com Foguinho (Luís Paulo Pires), professor do RMed

• Reta final, e agora? - Com Marcos Raggazzi, diretor executivo das unidades escolares do Bernoulli