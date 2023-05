Faculdade de Medicina da Ufba elege 1º diretor negro da instituição

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (FMB/UFBA) elegeu, na noite desta quinta-feira, 25, a primeira pessoa negra à frente da instituição, em 215 anos de história. O professor Antônio Alberto Lopes obteve a maioria dos votos dos alunos, docentes e servidores da instituição, e dirigirá a unidade até junho de 2027.

Candidato na Chapa 1 ao lado do professor Eduardo Reis, Antônio Lopes é membro da Academia de Medicina da Bahia e ingressou como docente da Faculdade de Medicina em 1980. PhD em Ciência Epidemiológica, mestre em Saúde Pública (MPH) pela Universidade de Michigan e em Medicina Interna pela UFBA, ele é professor titular e livre docente do departamento de Medicina Interna/Nefrologia da UFBA e chefe do Núcleo de Epidemiologia Clínica e Medicina Baseada em Evidências do Hospital Universitário Professor Edgard Santos.

Ataques racistas

Desde o início da campanha que elegeria a nova direção da Faculdade de Medicina, o professor Antônio Lopes tem sido alvo de ataques racistas, que geraram denúncias à ouvidoria da instituição.

Pelo menos dois e-mails foram enviados às turmas do curso de Medicina por um remetente autointitulado "Voz do Deserto". Em uma das mensagens, uma ilustração de cunho racista criticava a presença de pessoas negras na unidade e se referia ao novo diretor como "Doutor Caramujo", em alusão a um personagem do Sítio do Picapau Amarelo.

Em nota divulgada na quarta-feira, 24, a UFBA se manifestou sobre as denúncias de atos racistas contra o professor Antônio Lopes.

"Não existe meio racismo, nem racismo menor. Toda manifestação de cunho racista é um ato extremo, covarde e criminoso, devendo, por isso, ser denunciado e coibido por cidadãos e instituições. A Reitoria da Universidade Federal da Bahia, ao tomar conhecimento de que um de seus docentes - o professor Antônio Alberto Lopes, homem negro e atualmente postulante ao cargo de diretor da Faculdade de Medicina da Bahia - vem sofrendo ataques de cunho racista em sua campanha, reafirma à sociedade que esta casa não tolera qualquer tipo de agressão a membros de sua comunidade".

A universidade afirmou que já encaminhou as denúncias aos setores competentes para a apuração prevista em regimento, de modo a identificar e penalizar os responsáveis de acordo com a legislação pertinente e adoção das medidas cabíveis.