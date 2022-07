Fórum Estadual de Educação da Bahia empossa novos membros

Foram empossados os novos membros do Fórum Estadual de Educação da Bahia (Fee-BA). O encontro ocorreu na última sexta-feira, 29, durante a plenária realizada no Hotel Marano, em Salvador, para avaliar participação da Bahia na II Conferência Nacional Popular de Educação.

A “Conape da esperança”, como é chamada pelos integrantes do Fórum, aconteceu há duas semanas, de 15 a 17 de julho, em Natal (RN) com o tema “Reconstruir o país: a retomada do Estado democrático de direito e a defesa da educação pública e popular, com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para todos/as”.

A coordenadora do Fee-BA, professora Alessandra Assis, falou da caminhada realizada nos dois últimos anos, do trabalho colaborativo com os Fóruns Municipais, demais setores educacionais e com os movimentos sociais que culminaram com as etapas municipais da Coeed 2022 em 400 municípios da Bahia. Ela também comentou sobre a realização do 3° Encontro de Fóruns Municipais de Educação da Bahia, a participação da delegação da Bahia na II Conape e, para fechar o ciclo, a posse dos representantes dos Fóruns Municipais dos 27 territórios no Feeba.

A coordenadora do Fórum Municipal de Serra do Ramalho, Jeane Rufino, que representa o agrupamento 1 de territórios e fóruns municipais ressaltou a conquista histórica da posse no Fee-BA para a educação baiana e convidou para uma agenda política e pedagógica em defesa da educação pública no Brasil.

Composto por entidades e órgãos estaduais e municipais ligados à educação, o Feeba e os FME mobilizam a sociedade baiana nos municípios e territórios e avaliam os impactos da implementação dos Planos Decenais (PME/PEEBA e PNE). As entidades também acompanham, junto aos demais setores, a formulação e tramitação de projetos legislativos na área de educação, assim como defendem políticas de estado para a educação.