Funceb abre inscrições para o Curso Profissional Técnico em Dança 2023

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abriu inscrições para o processo seletivo do ‘Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Dança 2023’ nesta sexta-feira, 22. A inscrição e entrega da documentação será feita de forma online, até 10 de agosto de 2022.

O curso tem duração de dois anos e meio e as aulas acontecem presencialmente na Escola de Dança da Funceb, no Centro Histórico de Salvador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h.

O processo seletivo presencial terá duração de cinco dias, de 17 a 21 de outubro, e será composto por três fases com caráter classificatório. As provas não terão horário de tolerância e começarão às 8h e às 14h.

Entre os documentos solicitados estão: comprovante de conclusão do Ensino Médio, RG, CPF, uma foto 3x4 e passaporte de vacinação da covid-19 com, no mínimo, duas doses.

Pessoas estrangeiras que queiram se candidatar deverão enviar cópia das duas primeiras folhas do passaporte, além de documento de escolaridade equivalente ao ensino médio do Brasil devidamente traduzido.

Já as pessoas que desejam concorrer à cota de estudantes matriculados na Escola de Dança da Funceb deverão apresentar o comprovante de matrícula do referido curso.

Vinculado à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, o curso tem como objetivo ofertar formação em dança através de conhecimentos e habilidades gerais e específicas da área.

Serviço:

Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Dança 2023

Inscrição online: 22 de junho a 10 de agosto de 2022

Processo seletivo presencial: 17 a 21 de outubro de 2022