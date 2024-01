Integração entre universidade e escolas estaduais fortalece a Educação | A TARDE

Por meio de uma aliança educacional, fomentada pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, universidades públicas da Bahia desenvolvem atividades em conjunto com unidades escolares para fortalecer a Educação Básica.

Dentre as parcerias está a formalizada entre a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e o Colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão (CPMRG), em Ilhéus, que acontece desde 2015, e desencadeou, através do Departamento de Ciências Exatas, um treinamento olímpico para ajudar os estudantes na segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

O vice-diretor do Departamento de Ciências Exatas da UESC, Nestor Centurion, explicou como funciona a participação da universidade na preparação dos estudantes. “Em 2023, juntamos cinco professores da área de Matemática da UESC e dois discentes de bacharelado para treinar os alunos para a segunda fase da OBMEP. Em conjunto com um professor de Matemática da escola, trabalhamos com esses meninos em três sábados e focamos no perfil dissertativo das questões. Percebemos que as discussões tiveram êxito, o nível de raciocínio e de escrita foram melhorando ao longo dessas três aulas e vimos os resultados através das premiações recebidas pelos alunos”.

O CPMRG é a única escola pública não seletiva da Bahia que ficou entre as sete instituições com maior pontuação do país, levando em consideração os 15 grupos de competição. Dos 1.200 inscritos, 66 avançaram para a segunda fase, resultando em 8 medalhas nacionais, 16 regionais e 20 menções honrosas, envolvendo estudantes do 6º ano ao Ensino Médio.

Iago Alves Dias, 14 anos, é o primeiro ilheense a receber uma Medalha de Ouro Nacional na OBMEP. Seu percurso destaca o impacto positivo da integração entre Ensino Superior e Educação Básica, fortalecendo a educação no cenário nacional. "Dos três treinamentos oferecidos pela UESC eu participei de dois. Os professores da universidade explicavam o assunto de uma forma mais fácil de ser entendida e revelavam visões sobre a matemática que eu e outros colegas nunca tínhamos visto. Eu achava que eu iria ganhar uma medalha de bronze na OBMEP e quando eu ganhei a medalha de ouro foi uma sensação muito boa, pois era uma prova que eu achava muito difícil. Ficar nessa posição foi incrível pra mim e eu agradeço muito aos professores da CMPRG e da UESC”, afirmou.