Itaberaba realiza Jornada Pedagógica 2024 | A TARDE

A Jornada Pedagógica 2024 de Itaberaba, no centro-norte baiano, começa na próxima quinta-feira,15, no Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep), das 8h às 14h. Nesta edição, a atividade terá como tema "Caminhos para uma educação humanizada e integral: ensino com novos significados".

O evento, que segue até sexta-feira, 16, conta com diversas palestras voltadas para os professores, coordenadores e diretores escolares com objetivo de fortalecer as práticas educativas proporcionando reflexões e aprendizados que contribuam para a construção de uma educação mais inclusiva, participativa e alinhada com as necessidades e desafios do século XXI.

Entre as oficinas que serão realizadas por profissionais especializados estão “Avaliação”, “Educação Midiática”, “Educação Especial e o Processo Avaliativo”, “Organização do Trabalho Pedagógico” e “Metodologias Ativas de Ensino”.

Para participar da Jornada Pedagógica 2024 em Itaberaba, os interessados podem se inscrever no local do evento.