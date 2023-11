Mãe fala da importância de apoio dos pais nos Enem: "Sempre presentes" | A TARDE

A presença dos pais no desenvolvimento dos filhos é sempre algo muito importante. Em um momento tão decisivo, como a realização do vestibular, todo apoio possível é sempre muito bem vindo. Um exemplo disso acontece neste domingo, 5 de novembro, data em que acontece o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Mãe de aluna, Ana Barbara chegou no local da prova com sua filha, Maria Eduarda, de 16 anos, e garantiu que vai aguardar ela terminar a prova. Sobre a importância desse apoio psicológico, Ana Barbara disse que desejar estar presente em todos os momentos possíveis.

"Para mim é muito importante, por participação da vida de Maria, como uma amiga a partir do momento que você conversa e participa em todos os momentos, seja em uma festa de colega, uma reunião em sua própria casa ou como em uma prova tão importante como essa. Eu costumo dizer que sou uma mãe raiz, sempre presente. Para mim, é tão importante e emocionante quanto para ela", afirmou.

Visivelmente emocionada pelo momento em que sua filha se encontra, Ana Barbara explicou o quão gratificante é fazer parte da vida de sua filha, guiando todos os passos em busca de torná-la uma pessoa melhor.

"Sim (muita emoção), por ver que você criou tão bem, que você educou bem, que você encaminhou sua filha. Muitas coisas acontecendo hoje, como você vê um filho buscando uma melhora, caminhando-se por um caminho correto, acho que para qualquer mãe é uma realização", concluiu.